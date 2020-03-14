Müstakil ev alev topuna döndü, mahalleli panik yaşadı
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Antalya, İtfaiye, Güncel

Müstakil ev alev topuna döndü, mahalleli panik yaşadı

Antalya'da bir evde çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

14.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:17
Müstakil ev alev topuna döndü, mahalleli panik yaşadı

Antalya'da bir evde çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 15.45 sırasında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5719 Sokaktaki müstakil bir evde çıktı. Abdullah-Ayşe Türen çiftinin yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yapının çatı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangın anında evde bulunan Ayşe Türen, güçlükle kendini dışarı attı. Yer yer patlamaların yaşandığı evde, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulurken, müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Adnan Türen ve akrabaları yanan eve hüzünlü gözlerle baktı.

Yangını gören komşulardan Rahime Ertüren, "Birden ev alev aldı. 'Komşular yetişin' diye seslendim. Herkes benim sesime çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı" dedi.

(İsa Akar - Burak Yalman/İHA)

Müstakil ev alev topuna döndü, mahalleli panik yaşadı

Kaynak: İHA

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Müstakil ev alev topuna döndü, mahalleli panik yaşadı

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