Mustafakemalpaşalı sporcular şampiyonadan zaferle döndü

Mustafakemalpaşa Belediyespor karete takımı Bursa'da düzenlenen şampiyonadan zaferle döndü.

01.11.2019 10:06
Mustafakemalpaşalı sporcular şampiyonadan zaferle döndü

Mustafakemalpaşa Belediyespor karete takımı Bursa'da düzenlenen şampiyonadan zaferle döndü.


Geçtiğimiz gün Bursa'da yapılan kulüplerarası Zafer Kupası kick boks şampiyonasında Mustafakemalpaşayı temsil eden 7 sporcu, 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Heyecan dolu geçen müsabakalarda tatamiye çıkan sporcular Ali İmran Tokay birinci olurken, Mert Yıldırım, Rüveyda Kula ve Sevde Mutluer ikinci, Çise Dilli ise üçüncü oldu. - BURSA

Kaynak: İHA
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