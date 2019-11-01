Mustafakemalpaşalı sporcular şampiyonadan zaferle döndü

01.11.2019 10:06

Mustafakemalpaşa Belediyespor karete takımı Bursa'da düzenlenen şampiyonadan zaferle döndü.



Geçtiğimiz gün Bursa'da yapılan kulüplerarası Zafer Kupası kick boks şampiyonasında Mustafakemalpaşayı temsil eden 7 sporcu, 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Heyecan dolu geçen müsabakalarda tatamiye çıkan sporcular Ali İmran Tokay birinci olurken, Mert Yıldırım, Rüveyda Kula ve Sevde Mutluer ikinci, Çise Dilli ise üçüncü oldu. - BURSA

Kaynak: İHA