Mustafakemalpaşalı karateciler millî takımda
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Mustafakemalpaşalı karateciler millî takımda

Mustafakemalpaşalı karateciler millî takımda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mustafakemalpaşa Belediye spor karate takımı Kayseri'de düzenlenen müsabakalarda iki sporcuyu milli takıma sokarak ilçeyi gururla temsil etti.

Mustafakemalpaşa Belediye spor karate takımı Kayseri'de düzenlenen müsabakalarda iki sporcuyu milli takıma sokarak ilçeyi gururla temsil etti.

Kayseri'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında tatamiye çıkan sporcular önemli bir başarıya imza atarak, Mustafakemalpaşa Belediye spor farkını ortaya koydu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı müsabakalarda 2 Türkiye ikinciliği madalyası kazanan ekip 6 sporcuyla karşılaşmalarda boy gösterdi. Kutay Gencer Yaz erkekler 50 kilo Türkiye ikincisi olurken, Ceylin Elverdi kızlar 47 kilo klasmanında Türkiye ikincisi oldu. İki sporcu, kendi kategorilerinde Türkiye ikincisi oldukları turnuvanın ardından milli takıma yükseldi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, son dönemde gösterdikleri performansla ilçeyi gururla temsil eden genç sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. - BURSA

Mustafakemalpaşalı karateciler millî takımda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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