Mustafakemalpaşa yaşam merkezine kavuşuyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yılların özlemi olan Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesislerinin bir an önce ilçeye kazandırılması amacıyla çalışmalara hız veriliyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde temeli 1991 yılında atılan ancak hiç kullanılmadan kaderine terk edilen yüzme havuzunun bulunduğu alanı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin merkezi haline getirecek dev projede ikinci etap çalışmaları başlıyor. İlçe girişindeki Etibank'ın karşısında bulunan yaklaşık 37 dönümlük alanı ilçeye kazandırmak için 2016 yılında devreye giren Bursa Büyükşehir Belediyesi, içinde yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonları, sahalar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans ve sergi salonlarının bulunacağı dev kompleks için Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile işbirliğine gitmişti. Bugüne kadar yaklaşık 30 milyon TL harcanan projenin kaba inşaatları tamamlanmıştı.

Çalışmalar hızlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe halkının yıllardır özlemle beklediği projenin bir an önce hayata geçirilmesi amacıyla kaba inşaatı tamamlanan Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın da eşlik ettiği inceleme gezisinde projenin mevcut durumu hakkında bilgiler alan Aktaş, nüfusu 100 bini aşan altı ilçeden biri olan Mustafakemalpaşa'nın sahip olduğu genç nüfusu ile birlikte böyle bir merkeze ihtiyacı olduğunu söyledi. Çok büyük ve ağır maliyetli projeye geçen dönem başlandığını hatırlatan Aktaş, "Bugüne kadar yaklaşık 30 milyon TL harcandı. Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleriyle alakalı kısa sürede proje revizyonu yapıp, Spor Bakanlığı'ndan da destek alıp, en kısa zamanda kazandırılmasıyla ilgili çalışma gerçekleştireceğiz. Kadınlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz bu güzel mekanda sanatsal, kültürel anlamda güzel etkinlikler yapacakları gibi sinema salonu, toplantı ve konferans salonları ile ciddi organizasyonlara imza atılabilir. Öncelikli hedefimiz bunu gerçekleştirmek. İkinci etapta da spor salonu, yüzme havuzu ve arkadaki müştemilatlar. Kısa zamanda projelendirmesini yapıp, 1 yıl içinde hazır hale getirmek istiyoruz. İlçe için çok önemli bir proje. İddialı büyük bir projeydi. Çok büyük ölçekte yapıp, uzun yıllar beklemekten ziyade acil olan kısmını kazandırmak istiyoruz. Hemen ihale hazırlığına gireceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA