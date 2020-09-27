Mustafakemalpaşa'ya 48 milyon liralık alt yapı yatırımı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 326 kilometrelik içme suyu hattını bünyesinde barındıran 48 milyon liralık altyapı yatırımının ihale süreci tamamlandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 326 kilometrelik içme suyu hattını bünyesinde barındıran 48 milyon liralık altyapı yatırımının ihale süreci tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin içme suyu hatlarının sil baştan yenileneceği projede ihale süreci tamamlandı ve ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandı.

Yer tesliminin ardından yaklaşık 48 milyon liraya mal olacak proje kapsamında ilçenin içme suyu altyapısı tamamen yenilecek. Proje kapsamında 326 kilometrelik içme suyu hattı ile kayıp kaçak oranı da asgariye inecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, imza töreninde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak üst yapı ile yol, ulaşım, köprü, spor tesisleri, kültür sanat eserleri ve restorasyon projelerini hızla sürdürürken, 17 ilçenin altyapı sorunlarını gidermek için de yoğun bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Mustafakemalpaşa'nın 100 bini aşan nüfusuyla Bursa'nın 6'ncı büyük ilçesi olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında evsel ve şebeke bağlantısı olarak 326 kilometrelik isale hattı yapılacak. Hem Karacabey'de hem Mustafakemalpaşa'da hem de İnegöl'de yoğun bir şekilde altyapı çalışmaları devam ediyor. Şehrin en ücra köşelerine kadar altyapı hizmetlerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Büyükorhan Mazlumlar ve Geynik'te 70-80 yıldır büyük oranda içme suyu yoktu. Kısa bir süre önce Allah'a şükürler olsun oralar da suya kavuştu. Temennimiz dönem sonu itibariyle bütün bu çalışmaları bitirip, inşallah bizim özellikle Çınarcık Barajı hedefimizde beraber Bursa'da artık altyapı probleminin kalmadığı, özellikle su konusunu hiç konuşulmadığı bir ortamı tamamen temin etmek istiyoruz. Kısa zaman içinde temeli atıp, Mustafakemalpaşa ilçemizin beklediği bu hizmeti halkımızla buluşturacağız. Şimdiden hayırlı olsun."

Konuşmanın ardından Alinur Aktaş ile firma yetkilisi Uğur Mertcan Yıldırım arasında protokol imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca