Mustafakemalpaşa'nın iki yakası köprüyle bağlandı
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Mustafakemalpaşa'nın iki yakası köprüyle bağlandı

Mustafakemalpaşa'nın iki yakası köprüyle bağlandı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Mustafakemalpaşa ilçesi trafiğine nefes aldıracak üçüncü köprü törenle trafiğe açıldı.

13.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:16

Mustafakemalpaşa'nın iki yakası köprüyle bağlandı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Mustafakemalpaşa ilçesi trafiğine nefes aldıracak üçüncü köprü törenle trafiğe açıldı.

Mevcut yollarda kalitenin artırılması, yeni yollar açılması, köprü ve kavşak çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeye kazandırdığı ulaşım eserlerine Mustafakemalpaşa ilçesindeki üçüncü köprüyü de ekledi. İlçeyi ikiye ayıran Kirmasti Çayı'nın iki yakasında bulunan Fevzidede ve Yenidere mahallelerini birbirine bağlayan 3'üncü köprü, aynı zamanda alternatif bir güzergah oluşturması nedeniyle ilçe trafiğine nefes aldıracak. Yedi açıklıklı olarak 175 metre uzunluğunda ve 13,75 metre genişliğinde tasarlanan yeni köprü aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar yapılan en uzun köprü olma özelliği taşıyor. Köprü bağlantıları için 800 metre yol imalatının da yapıldığı proje yaklaşık 8,5 milyon TL'ye mal olurken, ilçe halkının yıllardır özlemle beklediği köprü, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık bir ay önce Mustafakemalpaşa'nın Çeltikçi Mahallesi'ndeki altyapı inceleme gezisinde köprüyle ilgili söz verdiğini hatırlatarak, söz verdikleri gibi köprüyü 10 Haziran'a yetiştirdiklerini ancak Milletvekili Mustafa Esgin'in programa katılabilmesi için açılışı iki gün geciktirdiklerini söyledi. Verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, 100 bini aşan nüfusu, tarımsal potansiyeli, turistik değerleri ile Mustafakemalpaşa'nın gelişime çok açık bir ilçe olduğunu kaydetti. Mustafakemalpaşa başta olmak üzere 17 ilçeye ve Bursa'ya dair hayallerinin olduğunu vurgulayan Başkan, geçtiğimiz yıl Koşuboğazı Mahallesi'ni foseptik çilesinden kurtardıklarını, Çeltikçi Mahallesi'nde de 6,5 kilometrelik kanalizasyon hattının büyük bir kısmının bittiğini ve çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Başkan Aktaş, her iki mahalleyi modern bir altyapıya kavuşturacak paket arıtma sistemi ihalesinin de Ağustos ayı sonunda yapılacağını açıkladı.

Müjdeler peş peşe geldi

Başkan Aktaş, ilçe halkının yıllardır özlemle beklediği projelerle ilgili müjdeleri de tarih vererek sıraladı. Avrupa Yatırım Bankası kredisiyle yapılacak 8 kilometrelik isale hattı ve 318 kilometrelik şehir şebekesi hattıyla ilgili ihaleye itiraz nedeniyle biraz gecikme yaşandığını ifade eden Başkan Aktaş, ilçeyi sağlıklı içme suyuna kavuşturacak projede ilk kazmayı 20 Temmuz'da vuracaklarını kaydetti. Altyapı çalışmalarının biraz sıkıntılı olabileceğini ifade eden Başkan Aktaş, etap etap yaparak, projeyi sorunsuz bir şekilde 2-2,5 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Yine ilçede sosyal yaşama renk katacak, bünyesinde spor salonları, gençlik merkezi, çocuklar ve özellikle hanımların kendilerini geliştirebilecekleri özel alanların bulunacağı Gençlik Merkezi ihalesinin 25 Haziran'da yapılacağını hatırlatan Başkan Aktaş, etap etap tesisin bütün üniteleriyle hizmete açılacağını açıkladı. "Biz yattığımızda rüyalarımızda bile 17 ilçemize daha ne gibi hizmetler kazandırabilir onu görüyoruz" diyen Başkan Aktaş, "Mustafakemalpaşa 31 Mart seçimlerinde ilçede ve Büyükşehir'de bize büyük bir emanet verdi. Bu emaneti en iyi şekilde yerine getirmek ve günü geldiğinde bizden daha iyi yapacaklara teslim etmekten başka bir derdimiz yok" dedi.

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan köprünün sadece ilçenin iki yakasını birbirine bağlamadığını, aynı zamanda kalpleri, gönülleri birleştirerek, kardeşliği pekiştirdiğini söyledi. Sadece Mustafakemalpaşa'ya değil, 17 ilçeye kazandırdığı hizmetler nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür eden Esgin, bu eserin 3. köprü olarak anılmaktansa bir isminin olması gerektiğini söyledi. Esgin, Mustafakemalpaşa'da türbe ve külliyesi bulunan, Sultan 1. Murat'ın Lalası, Beylerbeyliği yapan, Edirne, Filibe ve Zağra'nın Osmanlı topraklarına katılmasını sağlayan Lala Şahin Paşa'nın isminin köprüye verilmesini önerdi. Esgin'in bu önerisi hem protokol üyeleri, hem de vatandaşlar tarafından alkışlarla kabul edildi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar da ilçe halkı olarak uzun yıllardır bekledikleri bu köprünün yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Göreve geleli 1 yıl 2 ay gibi süre geçmesine rağmen, seçim öncesi verdikleri sözleri bir bir tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kanar, ilçeye destekleri nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle, Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar yapılan en uzun köprü olan Lala Şahin Paşa Köprüsü trafiğe açıldı.

Mustafakemalpaşa'nın iki yakası köprüyle bağlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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