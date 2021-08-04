MUSTAFAKEMALPAŞA MAHALLESİNDE KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI

MUSTAFAKEMALPAŞA MAHALLESİNDE KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASIYalova Belediyesi ekipleri Yalova'nın mahallelerinde başlattığı temizlik çalışmaları Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde devam etti.

MUSTAFAKEMALPAŞA MAHALLESİNDE KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Yalova Belediyesi ekipleri Yalova'nın mahallelerinde başlattığı temizlik çalışmaları Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde devam etti. Yalova Belediyesi ekipleri, 14 mahallede sürdürdükleri kapsamlı temizlikleri planlanan program dahilinde gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlayan ekipler, yabani ot temizliği, yolların süpürülmesi ve mıntıka temizliğinin ardından mahalleyi pırıl pırıl bir görünüme kavuşturdu. Yaklaşık bir haftadır ülkemizin çeşitli bölgelerinde devam eden yangınların söndürülmesine destek olmak üzere Yalova Belediyesi su tankerleri yangın bölgelerinde bulunuyor. Su tankerlerinin yeşil vatanı koruma görevinde olması sebebiyle mahallede cadde yıkamaları yapılmayarak, büyük süpürge aracıyla temizlik gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre