Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin hayırseverlerle başlattığı 'İftar sizden sofrası bizden' kampanyası ramazan ayının ruhuna yakışır şekilde çığ gibi büyürken, ilçenin kalbi dev Halil İbrahim sofrasına döndü.

Hemşirelerin BioNTech aşısıyla sınavı! Bir damla ziyan olmasın diye üretmedikleri çözüm kalmadı
Hemşirelerin BioNTech aşısıyla sınavı! Bir damla ziyan olmasın diye üretmedikleri çözüm kalmadı
Bakan Koca 'Yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı' demişti! Mutant virüs sanıldığı kadar ölümcül değilmiş
Bakan Koca "Yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı" demişti! Mutant virüs sanıldığı kadar ölümcül değilmiş

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin hayırseverlerle başlattığı 'İftar sizden sofrası bizden' kampanyası ramazan ayının ruhuna yakışır şekilde çığ gibi büyürken, ilçenin kalbi dev Halil İbrahim sofrasına döndü.

Korona virüs salgınının getirdiği olumsuzlukları hem en aza indirmek hem de buruk geçen ramazanı sosyal yardımlaşma duygusuyla güçlendirmek için çalışmalar yapan Mustafakemalpaşa Belediyesi, ayni yardımlardan oluşan sıcak yemek ve gıda yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 11 ayın sultanı ramazanda sofralar ayrı olsa da 'İftar sizden sofrası bizden' kampanyası ile gönüller birleşiyor. İlçenin en yoğun noktası olan Adnan Menderes Meydanında kurulan 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çadırı' ramazan ayı boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında hayırseverlerin ayni yardımlarını kabul edecek.

Af ve mağfiret ayı ramazan ayına ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgına karşı ilk andan itibaren özellikle temizlik, dezenfeksiyon ve sosyal yardım anlamındaki çalışmaları titizlikle yürüttüklerinin altını çizerek ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Mustafakemalpaşa'da paylaşmanın, bereketin, huzurun, kardeşliğin ayı olan ramazan ikliminin tüm hanelerde en güçlü duyguyla yaşanması için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Kanar, "Hayırda yarışan Mustafakemalpaşa halkının ayni yardımları gıda paketlerinin yanı sıra aşevimizde hazırlanan sıcak yemeğe dönüşüyor, oradan her gün ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaşıyor. Atalarımızdan devraldığımız yardımlaşma geleneğimizi, kültürümüze ve inancımıza yakışır şekilde sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

Ramazan ayı boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında Adnan Menderes Meydanı'nda kurulan çadırda ayni yardımların kabulüne devam edilecek. 444 3 815 Çağrı Merkezi ve 2421-2422-2423 ve 2426 numaralı dahili telefonlardan iletişime geçilebilecek. - BURSA

Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor
Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor
Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor
Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hande Ataizi Şeyma Subaşı
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Fatih Terim Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:49:44. #1.16#
title