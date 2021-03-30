Mustafakemalpaşa'dan Batman'a kitap köprüsü
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Mustafakemalpaşa'dan Batman'a kitap köprüsü

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Mustafakemalpaşa'dan Batman'a kitap köprüsü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde öğrencilerin topladığı 1200 kitap, Batman Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu'na gönderildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde öğrencilerin topladığı 1200 kitap, Batman Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu'na gönderildi.

Mustafakemalpaşa Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Sema Ertan Özcan tarafından yürütülen 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' isimli e-Twinning projesi, bu yıl 9. kütüphanesini Batman Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu'na kuruyor. Birçok kaynaktan toplanan 1200 kitap, idareci, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı programla Batman'a gönderildi. Kitaplar, PTT Kargo aracılığıyla Batman Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu'na ulaştırıldı.

Ülke çapında10 farklı şehirden 10 öğretmenin yer aldığı proje ile ihtiyacı olan okullara kütüphane oluşturarak çocuklara okuma kültürü kazandırmak hedefleniyor.

Öğrencilere sorumluluk şuuru aşılamak, paylaşma, yardımlaşma, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve saygı gibi değerleri kazandırmanın hedeflendiği 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' isimli e-Twinning projesinde Bursa'yı Mustafakemalpaşa Ortaokulu temsil etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, " Bu projelere, ulusal ve uluslararası iş birliğini içermektedir. Bu işbirlikleri kültürel sosyal alanlarda önemli katkılar sağlamaktadır. Bu anlamlı projenin gerçekleşmesinde görev alan, destek veren okul müdürüne, proje koordinatör öğretmenine, öğrencilere ve kitapların ulaştırılmasında katkı sunan PTT Müdürümüze teşekkür ederim" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa'dan Batman'a kitap köprüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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