Mustafakemalpaşa'da zabıtadan KDV denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mustafakemalpaşa'da zabıtadan KDV denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Mustafakemalpaşa'da zabıtadan KDV denetimi

Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri marketlerde KDV denetimine çıktı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri marketlerde KDV denetimine çıktı.

Makarna, yağ, tuz, sıvı yağ, un, nohut pirinç, mısır gibi birçok üründe yüzde 7'lik bir indirim sağlanmasının ardından, KDV yüzdelerini kontrol etmek için sahaya inen Zabıta ekipleri kontrol edilmeyen raf bırakmadı. Kasa fiyatları ile reyon etiketleri arasındaki fiyatları tek tek inceleyen ekipler KDV indiriminin tüm marketlerde sorunsuz bir şekilde güncellendiğini kayıt altına aldı.

Mustafakemalpaşa Zabıta ekipleri zincir market ve bakkallarda reyon etiket kontrolü yaparken, son kullanma tarihi kontrolü yapmayı unutmadı. Denetimlerin sık sık yapılmasının önemini üzerinde duran Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Vatandaşımızın gönlü rahat olsun, denetimsiz hiçbir raf ve market bırakmayacağız. Ekiplerimiz sizler için tam gaz çalışmaya devam edecek" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa'da zabıtadan KDV denetimi

Mustafakemalpaşa'da zabıtadan KDV denetimi

Mustafakemalpaşa'da zabıtadan KDV denetimi

Mustafakemalpaşa'da zabıtadan KDV denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Market, Pirinç, Zabıta, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title