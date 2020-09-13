Mustafakemalpaşa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
13.09.2020 19:29 | Son Güncelleme: 13.09.2020 19:50
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, kırsal Tırnova Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede yaralı şahin bulunduğu ihbar edildi.
Bölgeye giden ekipler, sağ kanadından yaralanan şahini muhafazaya aldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahinin tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA