Mustafakemalpaşa'da uyuşturucuya geçit yok

Mustafakemalpaşa'da uyuşturucuya geçit yok

Bursa Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

21.08.2019 08:01
Mustafakemalpaşa'da uyuşturucuya geçit yok

Bursa Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

Mustafakemalpaşa Narkotik Büro polisleri, son olarak yapılan operasyonda çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Mustafakemalpaşa Narkotik Büro polisleri, gerçekleştirdiği istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit ettikleri Serdar B.'yi(27) takibe alarak başarılı operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Üzerinde satışa hazır uyuşturucu madde ile yakalanan Serdar B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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