Mustafakemalpaşa'da uyuşturucu satıcıları tutuklandı

21.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:17

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik timlerinin yakaladığı zehir tacirleri tutuklandı.



Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Hakan E (40) ve Doğan I (25) isimli zehir tacirleri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timlerinden kaçamayan zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı. Satışa hazır kimyasal uyuşturucu madde ile yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İHA