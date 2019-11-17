Mustafakemalpaşa'da tarihe yolculuk

17.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:16

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılan antika mezatı büyük ilgi gördü.



Mustafakemalpaşa ilçesinde antika mezatı yapıldı. Bir kafede yapılan mezatta yaklaşık 150 ayrı ürün görücüye çıktı. İşletme sahibi Nazım Pozantepe, ilçede ilk defa yapılmasına rağmen katılımın güzel olduğunu söyleyerek, halkın istediği takdirde ayın belli günlerinde yapmayı planladıklarını dile getirdi.



Pozantepe, "Bir çok ilde antika mezatı yapmaktayız. İlçe olarak Mustafakemalpaşa halkı yoğun ilgi gösterdi. Mezata katılan eski ve antika sever vatandaşlar istedikleri parçaları görerek alma fırsatı buldular" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA