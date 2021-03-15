Mustafakemalpaşa'da su kesintisi
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Mustafakemalpaşa'da su kesintisi

15.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:47
Mustafakemalpaşa'da su kesintisi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi, Güven Sokak, Nehir Sokak, Onat Sokak, Dursunbey Caddesi, Fevzipaşa Caddesi ve civarında 17.03.2021 - 17.04.2021 tarihleri arasında, 10: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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