Mustafakemalpaşa'da su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesi Hamidiye Mahallesi, Güven Sokak, Şehit Fedai Çakır Sokak, Yalıntaş Mahallesi, Yalıntaş Yolu Caddesi ve civarında 3 Aralık 2021-3 Ocak 2022...
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesi Hamidiye Mahallesi, Güven Sokak, Şehit Fedai Çakır Sokak, Yalıntaş Mahallesi, Yalıntaş Yolu Caddesi ve civarında 3 Aralık 2021-3 Ocak 2022 tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet