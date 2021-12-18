BURSA (İHA) - Mustafakemalpaşa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan nefes kesen operasyonda 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonda Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çevik kuvvet destekli uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyona Narkotik köpekleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Atatürk mahallesi, Sanayi sitesi, Atariye mahallesi ve Dere mahallede ikamet ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda satışa hazır yüklü miktarda kimyasal uyuşturucu madde ele geçirilirken uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliler Kazım T.(43), Umut T.(35), Eray İ.Sinan Y. Haşim R ve Polat R. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Kazım T. Umut T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eray İ. Sinan Y. Haşim R. ve Polat R. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.