Mustafakemalpaşa'da kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Mustafakemalpaşa'da kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Mustafakemalpaşa ilçesinde bir süredir haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu.

14.10.2019 16:16
Mustafakemalpaşa'da kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Mustafakemalpaşa ilçesinde bir süredir haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki tarlasında ceset gören çiftçi, durumu jandarmaya bildirildi.

Ailesi tarafından 9 Eylül'de kaybolduğu ihbar edilen Eşref Gül'e (81) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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