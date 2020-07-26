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Mustafakemalpaşa'da karpuz ve kavun hasadı başladı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftçiler, karpuz ve kavun hasadına başladı.

Mustafakemalpaşa'da karpuz ve kavun hasadı başladı
26.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:12

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftçiler, karpuz ve kavun hasadına başladı.

Ormankadı Mahallesi Muhtarı Salih Kalınbacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaklaşık 25 bin dönüm arazinin 8 bin dönümüne kavun ve karpuz ekildiğini bildirdi.

Çeşitli illerden gelen toptancıların, çiftçilerden aldıkları ürünleri yurdun dört bir yanına götürerek sattığını, hatta Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin yanı sıra bazı komşu ülkelere ihraç edildiğini belirten Kalınbacak, şunları kaydetti:

"Nisan ayında ekilen kavun ve karpuzun hasadı, temmuzun ortasında başlıyor. Bu sene karpuzun kilogramı 80 kuruş ila 1 lira, kavun da 1 lira ila 1,25 liradan satılıyor. Bölgemizden satışlar İstanbul ağırlıklı oluyor. Temmuz ortasında başlayan toptan satış, eylül sonuna kadar devam eder."

Kalınbacak, bu sene üründe verimin son yıllara göre daha iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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