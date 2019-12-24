Mustafakemalpaşa'da kaçak içkiye suçüstü

24.12.2019 17:49 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:54

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir araçta bulunan kaçak içkilere el konuldu.



Asayiş ekipleri bir araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramalarda, gizli bir bölmeye zulalanan kaçak içkilerin ilçeye sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. R.D. isimli şahıs yakalanırken, araç ve içkilere el konuldu. Bandrolsüz ve faturasız 18 adet 70 cl CHI VDS Regal marka kaçak içki adli mercilere teslim edildi. R.D. hakkında ise soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA