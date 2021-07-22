Mustafakemalpaşa'da hayırda yarış rekoru!
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Mustafakemalpaşa'da hayırda yarış rekoru!

Mustafakemalpaşa'da hayırda yarış rekoru!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine hizmet veren AŞ Evi ve yine ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için başlattığı kurbanını paylaş kampanyası hayırseverlerin yoğun desteği sayesinde bayramın birinci gününde 2 ton kurban payı ile rekor kırdı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine hizmet veren AŞ Evi ve yine ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için başlattığı kurbanını paylaş kampanyası hayırseverlerin yoğun desteği sayesinde bayramın birinci gününde 2 ton kurban payı ile rekor kırdı.

Hayırda yarışan Mustafakemalpaşalılar çığ gibi büyüyen kampanyaya yoğun ilgi gösterirken daha ilk günden 42 küçükbaş canlı kurbanlık ve yaklaşık 2 ton kurban payı ile ihtiyaç sahiplerine destek verdi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, hayırsever vatandaşların yaptığı bağışların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını ifade ederek kampanyaya olan ilginin geçen yıla oranla daha fazla arttığını söyledi.

Başkan Kanar, canlı olarak teslim edilen kurbanlıkların kesim işleminin Aşevi bünyesinde bulunan kesimhanede İslami usullere ve hijyen kurallarına uyularak veteriner ve gıda mühendisi gözetiminde gerçekleştiğini belirterek soğuk hava depolarında muhafaza edildiğini dile getirdi.

Mustafakemalpaşa halkının paylaşımcı ve fedakar olduğuna vurgu yapan Başkan Mehmet Kanar, "İyi ki Aşevini kurmuşuz. Çok huzur bulduğum, mutlu olduğum hizmetlerimden bir tanesi aşevini açmak oldu. Desteklerin artarak devam etmesini rica ediyorum. İslam alemi ve halkımızın kurban Bayramını tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa'da hayırda yarış rekoru!
Mustafakemalpaşa'da hayırda yarış rekoru!
Mustafakemalpaşa'da hayırda yarış rekoru!
Mustafakemalpaşa'da hayırda yarış rekoru!
Mustafakemalpaşa'da hayırda yarış rekoru!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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