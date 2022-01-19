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Mustafakemalpaşa'da engel yok

Mustafakemalpaşa'da engel yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mustafakemalpaşa Belediyesi, akülü sandalye kullanan engelli vatandaşlar için şarj istasyonu kurdu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, akülü sandalye kullanan engelli vatandaşlar için şarj istasyonu kurdu. Adnan Menderes Meydanına kurulan akülü sandalye şarj istasyonları engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırdı.

Akülü sandalye şarj istasyonlarını ilçenin dört bir tarafına yayacaklarını ifade eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Engelli vatandaşlarımız dışarı çıktıkları zaman geri dönüşlerde sıkıntı yaşıyorlardı. Bu sıkıntıyı bir nebze olsun ortadan kaldırdık. Vatandaşlarımız kurulan istasyonlardan hiç bir ücret ödemeden faydalanabiliyor" dedi.

Kendilerine sağlanan imkandan dolayı memnuniyetini dile getiren engelli vatandaşlar, "Uzak bir noktaya gidip gelirken zorluk çekiyorduk. Evden çıktığımız zaman şarjımız bitecek diye endişe ediyorduk. Sorunumuz çözüldüğü için mutluyuz ve Belediye Başkanımız Mehmet Kanar'a teşekkür ediyoruz. İstasyon zincirinin tüm şehre yayılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar. - BURSA

Mustafakemalpaşa'da engel yok

Mustafakemalpaşa'da engel yok

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mehmet Kanar, Engelli, Yerel, Haber

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