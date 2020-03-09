Mustafakemalpaşa'da çaldı, Bursa'da yakalandı
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Mustafakemalpaşa, Karacabey, Bursa, 3. Sayfa

Mustafakemalpaşa'da çaldı, Bursa'da yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden çaldığı otomobili Karacabey yakınlarına terk ederek kaçan otomobil hırsızı, Bursa'da yakalandı.

09.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:37
Mustafakemalpaşa'da çaldı, Bursa'da yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden çaldığı otomobili Karacabey yakınlarına terk ederek kaçan otomobil hırsızı, Bursa'da yakalandı.


Olay, ilçeye bağlı Fevzidede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil D. arabasının ve içinde bulunan bir miktar parasının çalındığını fark ederek Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.


Ekipler çevredeki mobese görüntülerini inceleyerek aracın kırsal Ovaazatlı Mahallesi istikametine gittiğini tespit etti. Takibi derinleştiren Mustafakemalpaşa polisi çalıntı aracı Karacabey ilçesinde terk edilmiş vaziyette buldu. Bölgede yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliyi tespit eden ekipler otomobil hırsızı Alaattin Ç.'nin (60) izini sürerek Bursa metrosunda kaçarken kıskıvrak yakaladı.


Otomobil hırsızı Alaattin Ç. çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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