Mustafakemalpaşa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
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Mustafakemalpaşa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

08.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:53
Mustafakemalpaşa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Mustafakemalpaşa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Mustafakemalpaşa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Belediye Başkanı Mehmet Kanar, başkan yardımcıları ve belediyenin kadın birim müdürleri katıldı. Cumhurluk alanında Atatürk anıtına çelek sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşma yapan Başkan Mehmet Kanar, 8 Mart'ın dayanışmanın, dostluğun, kardeşliğin günü olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Kadınların başardığı, anlamlı kıldığı, renk kattığı, iz bıraktığı her şey sadece bugüne değil, geleceğe de ışık tutuyor. Mustafakemalpaşa'mızın ve belediyemizin güzide kadınları için gönlümüzden gelerek düzenlediğimiz bu naçizane programı da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi olarak kabul etmenizi umuyor, başta gözümüzün nuru annelerimiz olmak üzere ahirete göçen tüm kadınlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü samimiyetle tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurluk alanındaki törenin ardından Adnan Menderes Meydanında devam eden programda belediyenin kadın çalışanları stant açarak bağlı bulundukları müdürlüklerin çalışmalarını anlatan sergi düzenledi. Belediye bandosu mini konser verdi. - BURSA

Mustafakemalpaşa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Mustafakemalpaşa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Mustafakemalpaşa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Mustafakemalpaşa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Mustafakemalpaşa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Mustafakemalpaşa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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