Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karatecilerin başarısı sürüyor

11.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:50

Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karateciler, Kestel'de düzenlenen Karate Şampiyonasında 13 madalya kazandı.



Bursa'nın Kestel ilçesinde düzenlenen küçükler ve yıldızlar Karate Şampiyonasına katılan Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate takımı 6 birincilik, 3 ikincilik, 4 üçüncülük elde ederek toplamda 13 madalya ile turnuvayı tamamladı. Türkiye Karate Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen müsabakalarda Kata-Kumite dallarında tatamiye çıkan Ceylin Elverdi birincilik ve üçüncülük madalyası elde ederken, Hilal Nur Acar zorlu geçen her iki dalda üçüncü oldu. - BURSA

Kaynak: İHA