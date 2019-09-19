Mustafakemalpaşa Belediyesinden örnek uygulama

19.09.2019 09:45

Mustafakemalpaşa Belediyesi, 'Biz geldik, hizmet evinizde' sloganıyla Türkiye'de örnek olacak bir uygulamaya imza attı.



Mustafakemalpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Çözüm Merkezi bünyesinde kurulan 10 kişilik saha ekibi, vatandaşların talep ve şikayetlerini anında çözüme kavuşturuyor. Birçok konuda özel eğitim alan mobil saha ekibi, ilçe sokaklarında gezerek vatandaş gözüyle gördüğü eksiklikleri anında ilgili birime ulaştırıyor.



Belediyenin tüm birimleri ile bir bütün olarak çalışan saha ekibi, belirli bir plan dahilinde önceden belirlenen adreslerde, sabah ilçe esnafı ile öğleden sonra ise ev ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla buluşarak Belediye Başkanı Mehmet Kanar adına sorun, şikayet ve talepleri dinliyor. Anında çözüm odaklı ve insana dokunan hizmetlerini sürdüren saha ekibi, ziyaretlerini ikişer kişilik gruplar halinde, farklı sokaklarda eş zamanlı olarak yürütüyor.



Vatandaş ve belediye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına uzun süredir üzerinde çalışılan uygulamanın hayata geçirildiğini belirten



Başkan Kanar, "10 kişilik ekibimiz aynı anda sahaya inerek, Mustafakemalpaşa'yı saran hizmet ağını ilmek ilmek örüyorlar. Saha ekibimiz ev ve esnaf ziyaretleri dışında bir yerde kaldırım taşı kalkık, bir yerde çukur varsa, acil olarak müdahale edilmesi gereken bir sorun varsa bunlarda anında birimlerimize iletiliyor. Belediyeler birçok proje deniyorlar. Belediyeyi sokağa çıkarıyorlar. Belediyeyi mahalleye götürüyorlar. Biz bunu aştık standartların üstünde bir uygulama geliştirerek, belediyeyi kapıya götürüyoruz. Mustafakemalpaşa'da ilk kez başlatılan uygulamanın tüm Türkiye'ye örnek olup yayılmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA