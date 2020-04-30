Mustafakemalpaşa Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
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Mustafakemalpaşa Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Mustafakemalpaşa Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
30.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:11

Mustafakemalpaşa Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek Mustafakemalpaşa Belediyesi Ramazan ayı boyunca belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi Ramazan ayı boyunca belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Ramazan aylarında mahallelerde kurduğu iftar sofraları ile her akşam binlerce vatandaşı aynı sofra etrafında buluşturan Mustafakemalpaşa Belediyesi, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle mahalle iftarlarını yapamayınca, kendi bünyesinde hazırladığı iftar yemeklerini bizzat ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar götürüyor.

'İhtiyaç sahiplerine vefa grubu ulaştırıyor'

Korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayanlarla engelli vatandaşların evlerine sıcak yemek dağıtımını Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde kurulan vefa sosyal destek grubu gerçekleştiriyor.

"Yemekleri belediye hazırlanıyor"

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, iftar yemeklerinin Belediyenin kendi bünyesinde ve gıda mühendisi kontrolünde hazırlandığını belirterek "İftar sofrasını ihtiyaç sahibi vatandaşların ayağına götürüyoruz" dedi.

Ramazan ayı boyunca sıcak yemek dağıtımının Belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Mehmet Kanar, Ekiplerin önceden belirlenen adreslere iftar öncesinde yemekleri ulaştırdığını söyledi.

Ramazanın ilk gününden itibaren başlayan sıcak yemek dağıtımının ramazan ayı boyunca devam edeceğini dile getiren Başkan Kanar, "Bu yıl Ramazanı buruk yaşıyoruz ancak bereketiyle dolup taşan nice gönül sofralarında bir ve beraber olacağımız iftar sofralarında buluşuruz inşallah. Kardeşlik ve dayanışma ayı olan ramazanın birlik olmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde başta ülkemiz olmak üzere, tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum şeklinde konuştu.

Mustafakemalpaşa Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Kaynak: İHA

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