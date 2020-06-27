Mustafakemalpa'ya Porsuk modeli
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Mustafakemalpa'ya Porsuk modeli

- Mustafakemalpa'ya Porsuk modeli Kirmasti deresinde gondollar yüzecek Tarihi projenin startı verildi Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, uzun yıllardır beklenen tarihi bir projenin daha startını verdi.

27.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:58

- Mustafakemalpa'ya Porsuk modeli

Kirmasti deresinde gondollar yüzecek

Tarihi projenin startı verildi

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, uzun yıllardır beklenen tarihi bir projenin daha startını verdi.

Mustafakemalpaşa'da ilçenin kalbinde büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirecek olan Mustafakemalpaşa (Kirmasti) Deresi, rekreasyon projesinin temeli atıldı. Mustafakemalpaşa'yı aynı zamanda Bursa'nın Eskişehir'i yapacak olan proje, sosyal-kültürel yaşamı ve ilçenin ekonomik değerini artıracak.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, iki yakayı birbirinden ayıran Mustafakemalpaşa çayındaki merak konusu olan tarihi projeyi binlerce kişinin aynı anda izlediği canlı yayında açıkladı.

Yıllardır ilçe gündemini meşgul eden ancak kağıt üzerinde kalan milyonluk proje, Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın girişimleriyle hayata geçiriliyor.

Mustafakemalpaşa'ya değer katan ve çehresini değiştiren projelere bir bir imza atan Başkan Kanar, gelecekte nefes alacak yerlerden biri olarak düşünülen köprü ile regülatör arasındaki sahil bandının ilçeye yakışır bir yaşam merkezi haline geleceğini belirterek Mustafakemalpaşa (Kirmasti) Deresi, rekreasyon projesi ile sosyal yaşantının canlandırılması sağlanırken kent imajına da büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Kentsel kimliğe ve modern yaşama katkıda bulunacak sağlıklı bir çevre oluşturulması temel alınarak hazırlanan 'Mustafakemalpaşa (Kirmasti) Deresi ve Çevresi Rekreasyon Düzenleme Projesi 1620 metre uzunluğunda, 520 metre dere yatağı düzenlemesi ve temel perde 20 bin metrekare taban kaplaması 3 metre yüksekliğinde 40 metre dere yatağı iç açıklığına sahip olan mimari projenin 5 Nisan 2021 yılında tamamlanması planlanıyor.

Sade bir temel atma töreni gerçekleştiren Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yaptığı konuşmasında; Bizler temel atma törenlerini sevmiyoruz, her şeyi yapıp bitirip, açılış töreni yapmak bizler için çok daha iyi. Ama bu proje öyle bir proje ki, belki yüz yıldan beri herkesin dilinde ama bir türlü yapılamıyor.

Bilindiği gibi bir hafta önce 3. köprüyü açtık. Ama şehrin tam ortasındaki özellikle ikinci köprü ve üçüncü köprü arasındaki bu mezbelelik görüntüyü ortadan kaldırıp, gerçek bir yaşam merkezi yapmak için kolları sıvadık. Yakın bir zamanda iki adet temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Birincisi 20 Temmuz gibi açıklanan tarihle birlikte içme suyu alt yapısına temel atma töreni yapacağız ki; bu projede bizim için çok önemli tarihi bir proje.

İkinci projemiz ise buradaki projemiz, yani Mustafakemalpaşa'da ki vahşi dere görüntüsü burada sene eriyor. Aynı Eskişehir gibi şehrin ortasından ışıklandırılmış, yürüyüş yolu yapacağız. Tüm düzenlemenin dört yüz iş gününde bitecek ama müteahhidimiz daha kısa sürede bitirmeye çalışacak. Etrafı Peyzaj ve yürüyüş alanı olacak Hamidiye mahallesinden, Üçüncü köprüye kadar Alternatif yürüyüş alanı olacak.

'Taşıt yolunu da dahil edeceğiz'

İkinci köprü ve üçüncü köprü arası tam bir yaşam merkezi olacak, özellikle beton işleri bittikten sonra, nasip olursa burada gondollarla gezmekte nasip olacak.

Bütün projelerin durduğu günlerde, sayın bakanımıza gittik bu proje bize lazım dedik, burayı çöplük halinden çıkarıp, bir yaşam merkezi olarak kazandırmak istiyoruz dedik. 50 yıldır herkesin istediği ama yapamadığı hayali gerçekleştiriyoruz. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar, Ben bu projede desteği olan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Mustafakemalpa'ya Porsuk modeli

Kaynak: İHA

Manşet

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