Mustafa Yumlu Denizlispor'da kalacak SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu, koronavirüs salgınının kulüpleri olumsuz etkilediğini belirterek, sözleşmesinde fedakarlık yapacağını söyledi.

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu, koronavirüs salgınının kulüpleri olumsuz etkilediğini belirterek, sözleşmesinde fedakarlık yapacağını söyledi. "Denizlispor'da çok mutluyum" diyen Mustafa, "Herkes taşın altına elini koymalı. Ben şahsen Denizli'de mutluyum. Mevcut koşullar çerçevesinde şu aşamada para önemli değil, elbet bu günler de geçecektir. Mümkün olduğunca burada oynamak istiyorum. Gelecek sezon da Denizlispor'da oynayacağım" açıklamasını yaptı. Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki savunmacı, ligde 20 maça çıkıp 3 kez fileleri sarstı.

Kaynak: DHA