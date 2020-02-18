Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?

18.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:26

Sarı kırmızılı takımın yanı sıra Fenerbahçe, Sarıyer, Gaziantepspor gibi takımlarda top koşturmuş olan Mustafa Yücedağ, 1966 yılında Gaziantep'de doğdu. Defans ve ön libero da oynadı. Mustafa Yücedağ hayatı, biyografisi haberimizde.

MUSTAFA YÜCEDAĞ KİMDİR?

Yücedağ 25 Nisan 1966 tarihinde Gaziantep'de dünyaya geldi. Türk eski millî futbolcu, defans ve ön libero pozisyonlarında forma giydi. Hollanda'da büyüyen Mustafa Yücedağ, Ajax'ta profesyonel oldu. Başarılı birçok takımda oynasa da sakatlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Eski futbolcu, Galatasaray'da ikinci Mustafa Denizli dönemininde oynadı ve 1991-1992 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynayan kadroda bulundu. 1992-1993 sezonunda Karl-Heinz Feldkamp tarafından antrenmandan kovulunca Galatasaray'dan ayrıldı. A millî takımda ise 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynamıştır.

Galatasaray'da teknik direktör olduğu dönemde Frank Rijkaard'ın tercümanlığını üstlendi. Yücedağ, 9 kez A Milli, 1 kez de ümit millî takım forması giymiştir.

Türkiye Kupası'nda 6, Süper Lig'de 61, özel maçlarda 1, Dünya Şampiyonasında 1, 2. Lig'de de 8 maça çıksa da sadece Süper Lig'de 4 gol kaydetti.

Mustafa Yücedağ, Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.