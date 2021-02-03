Mustafa Yılmaz: Hakem Ulusoy bir daha maç yönetmesin
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Mustafa Yılmaz: Hakem Ulusoy bir daha maç yönetmesin

03.02.2021 22:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:39
Mustafa Yılmaz: Hakem Ulusoy bir daha maç yönetmesin

ANTALYASPOR Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, Beşiktaş ile oynadıkları maçta Veysel'in oyundan atılma kararının forma rengine göre verildiğini belirterek, "Hakem Alper Ulusoy ile ilgili talebimiz, bir daha Türkiye'de hiçbir maç yönetmemesidir" dedi.

ANTALYASPOR Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, Beşiktaş ile oynadıkları maçta Veysel'in oyundan atılma kararının forma rengine göre verildiğini belirterek, "Hakem Alper Ulusoy ile ilgili talebimiz, bir daha Türkiye'de hiçbir maç yönetmemesidir" dedi.

Mustafa Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Süper Lig'de bu akşam puan mücadelesine çıktığımız Beşiktaş karşısında aldığımız beraberlik, kararlılığımızın, mücadelemizin ve azmimizin karşılığını alamadığımız bir müsabaka olarak hafızalardaki yerini alacaktır. Hafızalarımızdan silinmeyecek olan bir başka isim ise karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy olacak. Müsabakanın 70'inci dakikasında Ulusoy'un verdiği karar, oyun kurallarına göre değil, formanın rengine göre verildiğini bir kez daha bizlere ispat etmiştir. Lehimize verilmesini beklediğimiz faulün aleyhimize verildiği yetmezmiş gibi, bir de oyuncumuzun kırmızı kartla oyundan atılmasının Türkçede karşılığını bulamıyoruz. Bir başka pozisyonda rakibimizin 10 kişi kalmasını beklerken 'devam' kararı, bu oyunun bu şartlarda daha ne kadar oynanabileceği ile ilgili endişelerimizi artırmıştır. Türk futbol kamuoyu ve taraftarlarımız şunu bilmeli ki, hakkımızı arama konusunda asla geri adım atmayacağız. Hiç vakit kaybetmeden her takıma eşit yakınlıkta olduğuna inandığımız Türkiye Futbol Federasyonu'na, oyuncumuz Veysel'in kartının iptali ile ilgili başvurumuzu yapacağız. Hakem Alper Ulusoy ile ilgili talebimiz ise, bırakın bizim maçımızı, bir daha Türkiye'de hiçbir maç yönetmemesidir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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