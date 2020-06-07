Mustafa Yılmaz'dan Doğuş'a teşekkür Mustafa Yılmaz, şarkıcı Doğuş imzası taşıyan beş şarkılık "Duy" isimli albümünü Grand Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Mustafa Yılmaz, şarkıcı Doğuş imzası taşıyan beş şarkılık "Duy" isimli albümünü Grand Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Albüm tüm dijital platformlar üzerinden yayınlanırken, çıkış şarkısı olan "Keşke" youtube'de aynı gün& ; 1 milyon barajını geçti. Müzik severler tarafından büyük ilgi gören "Keşke" şarkısı aynı zaman da İtunes dünya şarkı sıralamasında da 2 numara da yer aldı. Albümüyle kısa sürede büyük bir başarıya imza atan Yılmaz, "Grand Müzik ailesi'ne ve beni keşfeden& ; Doğuş'a çok teşekkür ederim. Müzik yolculuğumda en büyük destek onlardan geldi. Müzikseverlerin ve kitlemin bana gösterdiği ilgiden de oldukça memnunum, demek ki doğru bir iş yaptık. Gururlanmamak elde değil." dedi.



