Mustafa Yılmaz'dan Doğuş'a teşekkür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mustafa Yılmaz'dan Doğuş'a teşekkür

Mustafa Yılmaz, şarkıcı Doğuş imzası taşıyan beş şarkılık "Duy" isimli albümünü Grand Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Mustafa Yılmaz'dan Doğuş'a teşekkür
07.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:23

Mustafa Yılmaz, şarkıcı Doğuş imzası taşıyan beş şarkılık "Duy" isimli albümünü Grand Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Albüm tüm dijital platformlar üzerinden yayınlanırken, çıkış şarkısı olan "Keşke" youtube'de aynı gün& ; 1 milyon barajını geçti. Müzik severler tarafından büyük ilgi gören "Keşke" şarkısı aynı zaman da İtunes dünya şarkı sıralamasında da 2 numara da yer aldı. Albümüyle kısa sürede büyük bir başarıya imza atan Yılmaz, "Grand Müzik ailesi'ne ve beni keşfeden& ; Doğuş'a çok teşekkür ederim. Müzik yolculuğumda en büyük destek onlardan geldi. Müzikseverlerin ve kitlemin bana gösterdiği ilgiden de oldukça memnunum, demek ki doğru bir iş yaptık. Gururlanmamak elde değil." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Magazin
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı Magazin
Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı
Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam Magazin
Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam
İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde! Magazin
İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde!
Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti Magazin
Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti
Survivor'da Sercan'ın 'Deliliğe vuruyor' sözleri Yasin'i küplere bindirdi Magazin
Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Simge 'Çocuğu var' iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık
Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık
Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor
Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor
Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı
Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı
İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti
İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı
Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda...
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat İrem Derici Hülya Avşar Hande Erçel
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Sirte Libya Haziran
Şu an buradasınız: Mustafa Yılmaz'dan Doğuş'a teşekkür - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 11:23:47. #1.15#
title