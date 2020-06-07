Mustafa Yılmaz'dan Doğuş'a teşekkür
Mustafa Yılmaz, şarkıcı Doğuş imzası taşıyan beş şarkılık "Duy" isimli albümünü Grand Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.
07.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:23
Mustafa Yılmaz, şarkıcı Doğuş imzası taşıyan beş şarkılık "Duy" isimli albümünü Grand Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Albüm tüm dijital platformlar üzerinden yayınlanırken, çıkış şarkısı olan "Keşke" youtube'de aynı gün& ; 1 milyon barajını geçti. Müzik severler tarafından büyük ilgi gören "Keşke" şarkısı aynı zaman da İtunes dünya şarkı sıralamasında da 2 numara da yer aldı. Albümüyle kısa sürede büyük bir başarıya imza atan Yılmaz, "Grand Müzik ailesi'ne ve beni keşfeden& ; Doğuş'a çok teşekkür ederim. Müzik yolculuğumda en büyük destek onlardan geldi. Müzikseverlerin ve kitlemin bana gösterdiği ilgiden de oldukça memnunum, demek ki doğru bir iş yaptık. Gururlanmamak elde değil." dedi.
Kaynak: Snob Magazin