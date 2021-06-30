Mustafa Yeneroğlu kimdir? Mustafa Yeneroğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeneroğlu biyografisi!

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili olarak seçildi. Partinin 12 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen 5. Olağan Kongresinde Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Ayrıca TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Yeneroğlu kimdir? Mustafa Yeneroğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeneroğlu mesleği nedir? Mustafa Yeneroğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Uzun yıllar boyunca haber-yorum dergisi "Perspektif'in" genel yayın yönetmenliğini ve kültür-sanat-felsefe dergisi "Sabah Ülkesi'nin" yayın sorumluluğunu üstlenmiştir. Peki, Mustafa Yeneroğlu kimdir? Mustafa Yeneroğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeneroğlu mesleği nedir? Mustafa Yeneroğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MUSTAFA YENEROĞLU KİMDİR?

Mustafa Yeneroğlu,1975 yılında Bayburt'ta doğdu.

1976 yılında ailesinin Almanya'ya göç etmesi sebebiyle 1 yaşından itibaren Almanya'nın Köln şehrinde ikamet etti. İlk, orta ve lise eğitimini Köln'de tamamladıktan sonra Almanya'nın önde gelen hukuk fakültelerinden Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ve daha sonra İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Evli ve üç çocuk babası.

1987 yılından bu yana, yaklaşık 27 yıl boyunca yurt dışındaki sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katıldı. İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) teşkilatında çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra 2011-2014 yılları arasında IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve son olarak IGMG Genel Sekreteri olarak Avrupa'da yaşayan Müslümanlara yönelik çeşitli çalışmalara öncülük etti.

Avrupa'daki Müslümanların meseleleri, din özgürlüğü, ayrımcılık, Türk vatandaşlarının yurtdışındaki sorunları; azınlıklar, yabancılar ve vatandaşlık hukuku, göç ve diaspora politikaları, yurtdışı kültür, eğitim ve din politikaları ile ilgili çalışmalar yaptı. Göçmen ve azınlık hakları konusunda, Avrupa'da artan İslam düşmanlığı ile ilgili siyasi ve hukuki çalışmalarda aktif olarak yer aldı. Yüzlerce davayı takip ve koordine etti.

Uzun yıllar boyunca haber-yorum dergisi "Perspektif'in" genel yayın yönetmenliğini ve kültür-sanat-felsefe dergisi "Sabah Ülkesi'nin" yayın sorumluluğunu üstlendi. Türkiye dışında yaşayan yurttaşlarımızın dillerini, kültür ve kimliklerini muhafaza etmeleri için Türkçe yayınların arttırılması konusunda çeşitli çalışmalar yaptı ve bu doğrultuda birçok projeyi hayata geçirerek ilmi ve kültürel hizmetlerde bulundu.

"Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeliği" ile "Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği (Federation Againist Injustice and Racism) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca bir iletişim ajansı ve yayınevi kurucu müdürlüğü yaptı. "Göç Araştırmaları Vakfı" Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ise sürdürmekte.

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili olarak seçildi. Partinin 12 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen 5. Olağan Kongresinde Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Ayrıca TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Başkanlığı görevini yürütmektedir.