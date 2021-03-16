Mustafa Yeneroğlu kimdir? Mustafa Yeneroğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeneroğlu hayatı ve biyografisi!

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MUSTAFA YENEROĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Temmuz 1975

Kaç yaşında: 45 yıl yaşında

Nereli:Bayburt, Türkiye

Eğitim: University of Cologne: Faculty of Law

Bitirdiği okul: Köln Üniversitesi

1976 yılında ailesiyle birlikte Almanya'nın Köln şehrine yerleşti. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1987 yılından itibaren, yurt dışındaki sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katıldı. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeliği ile Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Perspektif ve Sabah Ülkesi dergilerini yönetti. IGMG Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2015-2017 yılları arasında Göç Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Haziran ve Kasım 2015 ile 24 Haziran 2018 Türkiye Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 18 Ağustos 2018'de AK Parti MKYK üyeliğine seçildi. 2017-18 yılları arasında TBMM Anayasa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu üyeliği görevinde bulundu. 28 Ekim 2019 tarihinde MKYK üyeliğinden, 30 Ekim 2019 tarihinde ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etti. 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. TBMM 25., 26. ve 27. Dönem İstanbul Milletvekilidir.