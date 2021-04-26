Mustafa Yavuz Hz Yasuo kimdir?

YouTube'da açtığı canlı yayınlar ve sosyal medyaya yüklediği eğlenceli videolarla tanınmış olan Hz. Yasuo hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Mustafa Yavuz Hz. Yasuo kimdir? Mustafa Yavuz kaç yaşında?

Hz Yasuo kimdir? sorusu araştırılmaya devam ediyor. Hz Yasuo adıyla bilinen Mustafa Yavuz nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

MUSTAFA YAVUZ HZ YASUO KİMDİR?

"Hazreti Yasuo" kullanıcı adı ile tanınmış olan Mustafa Yavuz, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Mustafa Yavuz oyun oynamayı çok sevmektedir. Hayranları onun için "Twitch'in delisi" demiştir ve oyunları ne kadar çok sevdiğini böylece mizah seviyesi altında belirtmişlerdir. Hz Yasuo, YouTube'da iyi bir kitleye ulaştıktan sonra Twitch platformunda yayınlar yaparak serüvenini sürdürmeye çalışmıştır. Yayınlarda Leaguge of Legends, Outlast, CS:GO, ve Resident Evil gibi oyunlar oynamaktadır. Yayıncılık yapmayı hayatının bir parçası olarak gören Yasuo, yayın arzusu için eğitim görmüş olduğu "Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü"nde öğrenim görmeyi bırakmıştır. Hazreti Yasuo, oyunlarındaki başarısının yanı sıra eğlenceli ve ilginç olarak adlandırılan hareketleri ile şöhret kazanmıştır.

HAZRETİ YASUO'NUN TAKİPÇİ SAYILARI

Hazreti Yasuo'nun Facebook hesabında 65 binden fazla, YouTube kanalıdna ise 575 binden fazla ve Instagram hesabında da 629 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra Twitch kanalında 10 milyondan fazla izlenmesi vardır ve 547 binden fazla takipçi bulunmaktadır.