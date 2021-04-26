Mustafa Yavuz Hz Yasuo kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafa Yavuz Hz Yasuo kimdir?

Mustafa Yavuz Hz Yasuo kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gamegar

YouTube'da açtığı canlı yayınlar ve sosyal medyaya yüklediği eğlenceli videolarla tanınmış olan Hz. Yasuo hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Mustafa Yavuz Hz. Yasuo kimdir? Mustafa Yavuz kaç yaşında?

Hz Yasuo kimdir? sorusu araştırılmaya devam ediyor. Hz Yasuo adıyla bilinen Mustafa Yavuz nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

MUSTAFA YAVUZ HZ YASUO KİMDİR?

"Hazreti Yasuo" kullanıcı adı ile tanınmış olan Mustafa Yavuz, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Mustafa Yavuz oyun oynamayı çok sevmektedir. Hayranları onun için "Twitch'in delisi" demiştir ve oyunları ne kadar çok sevdiğini böylece mizah seviyesi altında belirtmişlerdir. Hz Yasuo, YouTube'da iyi bir kitleye ulaştıktan sonra Twitch platformunda yayınlar yaparak serüvenini sürdürmeye çalışmıştır. Yayınlarda Leaguge of Legends, Outlast, CS:GO, ve Resident Evil gibi oyunlar oynamaktadır. Yayıncılık yapmayı hayatının bir parçası olarak gören Yasuo, yayın arzusu için eğitim görmüş olduğu "Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü"nde öğrenim görmeyi bırakmıştır. Hazreti Yasuo, oyunlarındaki başarısının yanı sıra eğlenceli ve ilginç olarak adlandırılan hareketleri ile şöhret kazanmıştır.

HAZRETİ YASUO'NUN TAKİPÇİ SAYILARI

Hazreti Yasuo'nun Facebook hesabında 65 binden fazla, YouTube kanalıdna ise 575 binden fazla ve Instagram hesabında da 629 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra Twitch kanalında 10 milyondan fazla izlenmesi vardır ve 547 binden fazla takipçi bulunmaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Sergen Yalçın Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mustafa Yavuz Hz Yasuo kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 17:48:35. #1.15#

title