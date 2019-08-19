19.08.2019 14:17

İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman,"Cumhurbaşkanımız önderliğinde devam eden huzurun sürmesini birlikte sağlayacağız. Mardinli hemşerilerimizin desteğiyle başta Mardin'de olmak üzere bölgede huzur devam edecek." dedi.

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün yerine görevlendirilen Vali Yaman, belediye de makamında kendisini ziyarete gelenleri kabul etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Yaman, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Anayasa'nın 127. ve 5393 sayılı Belediye kanunun 47. Maddeleri gereğince bugün Bakanlık oluru ile görevden uzaklaştırıldığını anımsattı.

Görevlendirme süreci ile Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların yaşam kalitesini yükselterek, insan odaklı, katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin şekilde hizmet sunmak amacıyla büyük bir özveri ile çalışacaklarını aktaran Yaman, belediyenin tüm kaynaklarını milletin hizmetine sunulacağını vurguladı.

Vatandaşların vergileriyle oluşturulan kaynakların bölücü terör örgütüne ya da yandaşlarına aktarılmasının önüne geçileceği ve bu kaynakların olması gerektiği gibi vatandaşa hizmet olarak geri döneceğini altını çizen Yaman, şöyle dedi:

" teröre destek veren e onara cesaret veren belediye başkanları görevden alınarak yerine atamalar yapılan bir süreç başladı. Bu gün itibari ile de belediye başkan vekili olarak göreve başladık. Geçtiğimiz dönemde "sizin için çalışıyoruz" diye göreve başlamıştık. Aynı yerden devam ediyoruz. artık Mardin büyükşehir belediyesinin teröre harcayacağı tek bir kuruş dahi olmayacak. Çünkü vatandaşlarımızı vergisiyle bütçe oluşturuluyor. "

"Bütün bütçemizi biz Mardinli hemşerilerimiz için harcayacağız"

Belediye Başkanvekili Vali Yaman, önümüzdeki dönemde bir taraftan kentsel alt yapı, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat, turizm gibi belediye hizmetleri sunulurken, diğer taraftan başta kadınlar olmak üzere gençlerimize yönelik faaliyet ve yatırımların öncelikli olacağını aktardı.

Yaman," Önceliğimiz Mardinli kadınlara, gençlere öğrencilerimize ve bütün Mardinlilere olacak. Bütün bütçemizi biz Mardinli hemşehrilerimiz için harcayacağız. Şehrin alt yapısı, yolları, taziye evleri oyun alanları ve diğer sosyal projeler için harcayacağız." dedi.

"Devam eden huzuru birlikte sağlayacağız"

Büyükşehir belediyesinde kurumsal hafızayı tekrar oluşturacaklarını altını çizen Yaman,"Büyükşehir belediyesini tekrar kurumsal hale getireceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde devam eden huzurun sürmesini birlikte sağlayacağız. Mardinli hemşehrilerimizin desteğiyle başta Mardin'de olmak üzere bölgede huzur devam edecek." ifadelerini kullandı

Yaman, bütün belediye çalışanlarının hakları korunacağını, ancak terör örgütleri ile iltisağı olanlar hakkında gerekli işlemler hemen başlatılacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA