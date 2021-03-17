Mustafa Varank kimdir?

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 2014 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. 2016 yılında Varank'a büyükelçi ünvânı verilen Mustafa Varank kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mustafa Varank hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUSTAFA VARANK KİMDİR?

Mustafa Varank (1 Ocak 1976; Of, Trabzon), Türk bürokrat ve siyasetçi. 10 Temmuz 2018'den beri Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev almaktadır.

İLK YILLARI VE EĞİTİMİ

Mustafa Varank 1976 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. İlköğrenimini İstanbul'daki Yedikule İlkokulu'nda, lise eğitimini ise İstanbul İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl eğitimine devam etmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yüksek lisansını İndiana Üniversitesi bilgisayar bilimleri bölümünde yaptı. Ayrıca bu dönemde Florida Üniversitesinde uzman, İndiana Üniversitesi Pervasive Teknoloji Enstitüsünde araştırma görevlisi ve sistem yöneticisi olarak çalıştı. Florida Eyaletindeki Tallahassee Community College'da ağ hizmetleri teknolojileri konusunda eğitim aldı.

SİYASİ KARİYERİ

2005 yılında ABD'de eğitimini tamamlayan Varank, Türkiye'ye döndü ve Başbakanlıkta göreve başladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 2014 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. 2016 yılında Varank'a büyükelçi ünvânı verildi. 2018 genel seçimleri sonrasında Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan 66. hükümette sanayi ve teknoloji bakanı olarak görev aldı. 10 Temmuz 2018'de görevi Faruk Özlü'den devraldı.

KİŞİSEL HAYATI

İyi derecede İngilizce bilen Varank, evli ve iki çocuk babasıdır.