Mustafa usta yarım asırdır sadece geceleri döner satıyor
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Mustafa usta yarım asırdır sadece geceleri döner satıyor

Mustafa usta yarım asırdır sadece geceleri döner satıyor
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'da babasından devraldığı gece seyyar dönercilik mesleğini yarım asırdır aynı mekanda devam ettiren 65 yaşındaki Mustafa Taşletimur, oğlunun da aynı işi sürdürmesini istiyor.

Adana'da babasından devraldığı gece seyyar dönercilik mesleğini yarım asırdır aynı mekanda devam ettiren 65 yaşındaki Mustafa Taşletimur, oğlunun da aynı işi sürdürmesini istiyor.

Babası Necati Taşletimur'un Yüreğir ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde başlattığı seyyar tablada gece dönerciliği işini, 50 yıldır sürdüren 6 çocuk babası Taşletimur, oğlu Muhammet'i 5 yıldır yanında yetiştiriyor.

Günün kararmasıyla evinden seyyar tablasını alarak bulvara çıkan 65 yaşındaki Mustafa usta, oğluyla hazırlıklarını yaptıktan sonra gece boyu döner satarak evini geçindiriyor.

Taşletimur, AA muhabirine, yarım asırdır aynı yerde babadan kalma mesleğini devam ettirdiğini söyledi.

Adana'da "gece dönercisi" olarak tanındığını belirten Taşletimur, "Adana'nın her yerinden müşteriler dönerimi yemeye geliyor. Yeter ki dürüst çalış ve dürüstlükten ödün verme. Gece dönercisi olarak Adana'da ilk ben başladım. Dönerimin kendine has bir lezzeti var." dedi.

Bulunduğu yerde ilk başladığı zamanlarda portakal bahçeleri ile pamuk tarlaları olduğunu ifade eden Taşletimur, zamanla şehrin çok büyüyüp geliştiğini aktardı.

Her türlü meslekten müşterilerinin olduğunu anlatan Taşletimur, şöyle devam etti:

"Gece zor ama gündüzden iyidir. Müşterilerimizi de gece döner yemeye alıştırdık. Akşam saat 7 gibi tablamı açarım, sabah namazına doğru kapatırım. Oğlumla birlikte bu işi devam ettiriyorum. Ömrüm yettiği sürece bu mesleği devam ettireceğim. Daha sonra da oğluma devredeceğim."

Taşletimur, döneri evde kendisinin hazırladığını dile getirerek, "Gidip tavuğu kendi elimle almazsam, kendim sosunu vermezsem satmam. Tablam yaklaşık 15 senedir bende, daha önce başka bir tablam vardı. İlerleyen zamanlarda minibüs aracına geçmeyi düşünüyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Eğer sevmeseydim 50 yıldır devam etmezdim." diye konuştu.

İşini severek yaptığını vurgulayan Muhammet Taşletimur ise "Mesleği ilerde babamdan devralmak istiyorum. Dedemden kalan işi ben devam ettireceğim için gururluyum." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Sercan Altaç da yaklaşık 5 yıldır geceleri Mustafa ustaya döner yemeye geldiğini ve hem dönerinin lezzetini hem de kişiliğini çok beğendiğini aktardı.

Mustafa usta yarım asırdır sadece geceleri döner satıyor
Mustafa usta yarım asırdır sadece geceleri döner satıyor
Mustafa usta yarım asırdır sadece geceleri döner satıyor
Mustafa usta yarım asırdır sadece geceleri döner satıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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