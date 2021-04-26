Mustafa Uslu mahkemenin kapısını çaldı! Nafaka indirimi istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafa Uslu mahkemenin kapısını çaldı! Nafaka indirimi istedi

Mustafa Uslu mahkemenin kapısını çaldı! Nafaka indirimi istedi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Açılan davadaki iddialara göre; Uslu ile Dursun 5 yıl önce boşandı.

Açılan davadaki iddialara göre; Uslu ile Dursun 5 yıl önce boşandı. Mahkeme, çiftin iki çocuğunun velayetini anneye verirken, Uslu'nun çocuklarına aylık 12 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

Ödenen nafaka, ÜFE-TEFE ortalamasından yapılan artış ile 21 bin 226 liraya ulaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri kötü giden Uslu, 21 bin 226 lira nafakanın 5 bin liraya indirilmesini istedi.

Kaynak: Hürriyet

14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sapığa 23 yıl hapis cezası
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sapığa 23 yıl hapis cezası
Çocuk istemeyen eş, kusurlu sayıldı
Çocuk istemeyen eş, kusurlu sayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Aleyna Tilki Merve Dizdar Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mustafa Uslu mahkemenin kapısını çaldı! Nafaka indirimi istedi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 08:45:33. #1.16#

title