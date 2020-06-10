Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Valiliği'ne atandı
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Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Valiliği'ne atandı

Afyonkarahisar Valiliği görevini sürdüren Mustafa Tutulmaz, son kararname ile Zonguldak Valiliği'ne atandı.

Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Valiliği'ne atandı
10.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:03

Afyonkarahisar Valiliği görevini sürdüren Mustafa Tutulmaz, son kararname ile Zonguldak Valiliği'ne atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 41 ilin Valisinin yeri değişti. Zonguldak Valiliği görevini sürdüren Erdoğan Bektaş, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı. Afyonkarahisar Valiliği görevini sürdüren Mustafa Tutulmaz ise Zonguldak Valiliği görevine atandı. Tutulmaz'ın özgeçmişi ise şöyle:

"1965 yılında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Korkuteli'de orta ve lise öğrenimini Burdur'da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1988 yılında Antalya kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1989-1990 yılları arasında 1 yıl süre ile İçişleri Bakanlığı tarafından İngilizce dil öğrenimi ve mesleki çalışmalarda bulunmak üzere İngiltere'de bulundu.

Görev yaptığı süre içinde, Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (CIEC) Genel Kurul ve Çalışma Grupları, Avrupa Konseyi Vatandaşlık Konferansı ve Çalışma Grupları, Avrupa Birliği Müzakere Süreci - Tarama Çalışmaları, Sivil Savunma, nüfus ve vatandaşlık ile kamu denetçiliği alanında uluslararası konferans, toplantı, seminerlere katılım ve inceleme ziyaretleri ile İnsan hakları, liderlik, toplam kalite yönetimi, bilgi ve belge yönetimi, proje hazırlama kursları ile değişik hizmet içi eğitim kurslarına katıldı. T.C. Kimlik Kartının proje hazırlık, pilot uygulaması ve yaygınlaştırma hazırlık çalışmalarında komisyon başkanlığı görevinde bulundu.

Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir. İngiltere deki eğitimi dönüşünde 4 ay süreyle Isparta İli Gelendost İlçesi Kaymakam Vekilliği görevini yürüten Vali Tutulmaz, sırasıyla; 1991-1992 yılları arası Eskişehir ili Mihalgazi Kaymakamlığı, 1993-1995 yılları arası Ardahan ili Göle Kaymakamlığı, 1995-1998 yılları arası Erzincan ili Tercan Kaymakamlığı, 1998-2001 yılları arası Kastamonu Vali Yardımcılığı, 2001-2002 yılları arası Ordu ili Perşembe Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2000-2001 yıllarında İngiltere Exeter Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptı. 2002-2006 yılları arasında Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, 2006-2011 yılları arası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, 2011-2012 yıllarında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevinde bulundu. 2013-2014 yılları arası TBMM'ne Bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumunda kurucu Genel Sekreter olarak görev yaptı. Genel müdür yardımcılığı görevini yürütürken 2006-2009 yılları arası Polis Akademisinde Vatandaşlık Hukuku Dersi Öğretim Elemanı olarak görev yaptı. 21 Mayıs 2014 tarih ve 2014/6366 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Siirt Valiliği görevine atanan Vali Mustafa Tutulmaz,13 Haziran 2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla atandığı Afyonkarahisar Valiliği görevine 04 Temmuz 2017 tarihinde başladı." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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