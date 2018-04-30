Mustafa Tuna, İmkon 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "100 yıl önce Sultan Abdülhamit Han'a yapılanların 100 yıl sonraki versiyonu günümüz teknolojisiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize yapılmaya gayret ediliyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, İnşaat Mühendisleri Konfederasyonu (İMKON) 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Başkan Tuna, 24 Haziran seçimleriyle ilgili yaptığı konuşmada, "Ülkemizin beka meselesi söz konusu. Bu kişilerden, partilerden öte bir duruma geldi. Erken seçim diyoruz, Avrupa ülkelerinin birisi diyor ki şöyle yap, biri diyor ki böyle yap. Neden erken seçime gidiyorsunuz diye soran bile var. Sana ne. Seni ne ilgilendiriyor. Hesap büyük, yani 100 yıl önce Sultan Abdülhamit Han'a yapılanların 100 yıl sonraki versiyonu günümüz teknolojisiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize yapılmaya gayret ediliyor. İstikrar noktasında ülkemizin Suriye gibi olmaması için hepimize görev düşüyor. Bakana, milletvekiline kızmış olabilirsiniz, belediye başkanına sinirlenmiş olabilirsiniz ama bugün o gün değil. Şu yedi düvele, memleket düşmanlarına iyi bir cevap vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İnşaat mühendislerinin hafriyat düzenlemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Tuna konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaş istiyor ki ben paramı aradaki adamlara vermeyeyim. Biz bu aracıların aradan çekilmesi için bir düzenleme gerçekleştirdik. Şuanda hafriyat işleri, 1 Haziran'dan itibaren belediyemizin şirketi olan "Anket AŞ." tarafından yürütülecektir. Hafriyatla ilgili yatırılacak paralar belediyemizin kasasına yatacak. Tabi bu arada hafriyatın dökümüyle ilgili ücretlendirmesi de 1 lira inmiş durumda 4 lira oldu. Siz de hep sıkıntıda olacak değilsiniz ya önümüzdeki süreçte bu fiyatlar değerlendirilebilir. Biz belediye olarak zaten çalışan üreten herkesin yanında olmak zorundayız, işimiz bu. Belediye nedir milletin imkanlarını milletin hizmetine adaletli bir şekilde sunan bir mevki. Belediye sorun yeri değil, dolayısıyla çalışan, üreten herkesin yanındayız. Hafriyatla ilgili en doğru en adaletli olanı gerçekleştirmek bizim görevimiz."

Tuna, imar yönetmeliği ve ruhsat alımları konusuna ilişkin olarak ise, "Amacımız şehrin ruhunu korumak. Bozmak kolay, yapmak zor. Ruhsatlarla ilgili azalmanın esas sebeplerinden bir tanesi de vatandaşın bu yönetmelikteki bir takım iyileştirmeleri umut etmesi. Son anda bir şey çıkacağını ben tahmin etmiyorum çünkü çok bir değişiklik olmayacak. İki durum var. Mal sahipleri istiyor ki 'Ben şu anda olabileceği kadar fazla daire alayım.' Haklı mı? Haklı. Öbür taraftan gelecek nesiller diyor ki 'Yaptıklarına bak şehri mahvetmişler.' Buna bir çizgi çekmek gerekiyordu, buna da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir yönetmelikle çizgi çekmeye çalıştı. Yani para zamanla geliyor ama şehir tekrar gelmiyor. Dolayısıyla şehirlerimizi gelecek nesillere, ecdadımızın yaptığı gibi yaşanabilir, huzurlu, kültürümüze ve değerlerimize uygun şekilde oluşturmalıyız" şeklinde konuştu.

Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Başkan Tuna'nın yanı sıra ATO Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda iş adamı katıldı. - ANKARA