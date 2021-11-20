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Mustafa Topal Bingöl Müftülüğüne atandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Mustafa Topal Bingöl Müftülüğüne atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetede, Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal Bingöl İl Müftüsü olarak atandı.

BİNGÖL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetede, Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal Bingöl İl Müftüsü olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararlara ilişkin Resmi Gazete yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Bingöl İl Müftülüğüne, Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal atandı. - BİNGÖL

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