Mustafa Tokgöz yeni yönetimde yer almayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafa Tokgöz yeni yönetimde yer almayacak

Mustafa Tokgöz yeni yönetimde yer almayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor'un Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, yarın yapılacak olan Olağan Genel Kurulda yeni yönetimde görev almayacağını açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor'un Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, yarın yapılacak olan Olağan Genel Kurulda yeni yönetimde görev almayacağını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da yeni sezon öncesi Olağan Genel Kurul yarın saat 11.00'de yapılacak. Yapılacak olan genel kurulda sarı kırmızılı takımın Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz yeni yönetimde görev almayacağı duyurdu. Tokgöz yaptığı paylaşımda; "Yarın yapılacak olan genel kurulumuzda yeni dönem için yönetimde görev almayacağım. Genel kurulumuzun camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, tek aday olan Başkanımız Berna Gözbaşı'ya ve yeni yönetim kurulu üyelerine ve takımımıza yeni dönemde yürekten başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Tokgöz yeni yönetimde yer almayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Lütfü Türkkan Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Tuğba Coşkun Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Cristiano Metin Oktay Okay Yokuşlu Emre Kocadağ Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mustafa Tokgöz yeni yönetimde yer almayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 15:58:38. #1.16#

title