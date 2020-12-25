Mustafa Tokgöz: "Sürekli hakemleri konuşarak bir yere varamayız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mustafa Tokgöz: "Sürekli hakemleri konuşarak bir yere varamayız"

25.12.2020 09:08 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:13
Mustafa Tokgöz:

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Konyaspor maçında sergilenen futbolu eleştirdi.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Konyaspor maçında sergilenen futbolu eleştirdi.

Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk, yüzler gülmüyor. Konyaspor maçında sergilenen futbol ve alınan yenilgi ile ilgili açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Hakem kararlarından önce kendi oyunumuzu eleştirmemiz gerek" dedi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Haftalardır galip gelemiyorduk ve bugün kazanmayı çok istedik. Maçın ilk yarısında iyi oynadık. Bana göre gri bir penaltı pozisyonu sonrasında golü bulduk. İkinci yarıda ise farklı bir oyun vardı. Sanırım hakem Ali Palabıyık, penaltı pozisyonunun etkisinde kaldı. Hakemin aleyhimizde kararlarını gördük. Ama hakem kararlarından önce oynadığımız futbolu konuşmalıyız. Her hafta hakemleri konuşarak bir yere varamayız. Çok ciddi hatalar var. Net pozisyonlar bulduk. Gol atsak maç farka giderdi ama atamadık. İlk önce kendimizi eleştireceğiz. Takımımızı eleştireceğiz. Hocamızla görüşüp bu takımı yukarıya taşımak adına ne yapacağımızı konuşacağız. Sonrasında dış etkenlere bakmalıyız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Özlem Zengin Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Samet Aybaba Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Ankara Yatırım Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mustafa Tokgöz: "Sürekli hakemleri konuşarak bir yere varamayız" | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 09:20:46. #1.14#
title