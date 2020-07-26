Mustafa Tokgöz: "Süper Lig oynansın korona virüs vakasını açıklamadık"
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Mustafa Tokgöz: "Süper Lig oynansın korona virüs vakasını açıklamadık"

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Trabzonspor maçının ardından ilginç bir açıklama yaparak, "Süper Lig oynansın diye teknik heyetimizde ve idari ekibimizde çıkan korona virüs vakasını açıklamadık" dedi.

Mustafa Tokgöz:
26.07.2020 01:22 | Son Güncelleme: 26.07.2020 01:26

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Trabzonspor maçının ardından ilginç bir açıklama yaparak, "Süper Lig oynansın diye teknik heyetimizde ve idari ekibimizde çıkan korona virüs vakasını açıklamadık" dedi.

Kayserispor sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak TFF 1. Lig'e düştü. Maçın ardından konuşan Kayserispor Basın Sözcüsü, Mustafa Tokgöz, "Kayserispor çok zor günlerden bugüne kadar ümitlerini taşımıştır. Düşme veya Süper Lig'de kalma mücadelesi versek de önemli olan bugün burada bu maçın nasıl oynandığı ve nasıl yönetildiğidir. Bugüne kadar hakemler hakkında tek bir kelime bile konuşmadık. Gün geldi sportif ekibimizde, gün geldi idari ekibimizde korona virüs tespit edildi, ligi sabote etmemek adına, endişe vermemek adına hiçbir şey açıklamadık. Sırf Süper Lig oynansın diye. Bugün çok güzel bir karşılaşma oldu. Oyuncularımı ve teknik ekibimi cani gönülden tebrik ediyorum. Ancak, maalesef ünü Avrupa'ya taşınmış, Avrupa'da en büyük maçları yönetebilen büyük hoca Cüneyt Çakır bugün maçı katletmiştir. Bir kere dahi VAR'a gitmemiştir, ne penaltı pozisyonumuzu vermiştir ne de topun çizgiden çıkıp çıkmadığını kontrol etmemiştir. Kayserispor 1.5 milyon nüfuslu bir şehrin futbol kulübüdür. Bugün bu sonucu sadece hocaya yüklemiyoruz" şeklinde konuştu.

(Ali Göç - Eren Kan/İHA)

Kaynak: İHA

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