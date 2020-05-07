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Mustafa Tokgöz: "Maçlar ölümüne oynanacak"

Mustafa Tokgöz:
07.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:16

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in haziran ayı içerisinde başlayacak olmasının büyük risk olduğunu söyledi.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in haziran ayı içerisinde başlayacak olmasının büyük risk olduğunu söyledi. Tokgöz, "Hepimizin sağlığını tehlikeye atarak ölümüne oynayın denilmesi kabul edilemez bir hatadır" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Süper Lig ve alt liglerdeki maçların 12-13-14 Haziran'da başlatılacağını açıklaması yeni tartışmalara neden oldu. Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, liglerin başlatılacağı tarihin doğru olmadığını ve büyük bir risk taşıdığını söyledi. Tokgöz, "Liglerin oynanması için verilen çabaya saygı duyarız. TFF kararı neticesinde Kayserispor olarak sorumluluğumuzun bilinci içerisinde kurallar nezrinde çalışmalarımıza başlayacağız. Ancak bu sürecin sıfır risk ile organize edilmesini şu an için imkansız olarak görüyoruz. Futbol endüstrisi de her sektör gibi zarardadır. Ancak bu zararı karşılamak için futbol dünyasını tehlikeli bir cenderenin içerisinde bırakmak dönüşü çok ağır zararlar verebilir. Covid-19 virüs tehlikesi geçmemiş, yeni yeni vakalar ve ölümler vardır. Ölüm riski yüksek bir durumda nasıl maçlara motive olunacak? Nasıl lig mücadelesi verilecek? Hepimizin sağlığını tehlikeye atarak ölümüne oynayın denilmesi kabul edilemez bir hatadır. Eskiden ölümüne oynamak bir motive sözcüğüydü. Şimdi ise gerçek oluyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Tokgöz, sarı-kırmızılı takımın yeniden Covid-19 virüs taramasından geçirildiğini, sonuçların cuma günü kendilerine ulaştırılacağını ve bunun akabinde de antrenmanlara başlayacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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