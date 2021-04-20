Kayserispor-Gençlerbirliği maçının ardından
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Kayserispor-Gençlerbirliği maçının ardından

Kayserispor-Gençlerbirliği maçının ardından
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Spor

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, ligin son maçından önce ligde kalmayı garantileyeceklerini söyledi.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, ligin son maçından önce ligde kalmayı garantileyeceklerini söyledi.

Ligin 36. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tokgöz, önlerinde maçlar var ama herhalde bir rahat yüzü görmenin kendilerine haram olduğunu söyledi.

Bugün 3 puanı alıp en azından bir nefes almaları gerektiğini vurgulayan Tokgöz, "Onu da maalesef yakalayamadık. Biz yönetim olarak, Berna başkan en son Antalyaspor maçı öncesi, 'maçı da alın maaşları ve primleri pazartesi günü yatıralım' dedi. Antalya'ya yenilmemize rağmen, sırf söz verdik diye, çocukların moralleri bozulmasın diye pazartesi günü paraları yattı." diye konuştu.

Herkesin elinden geleni yaptığına inandığını vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Öyle olmasını umut ediyorum. Kaybedilmiş bir şey yok ama son maça kadar bu eziyet sanki gidecek gibi. Bir maç al, bir sınırda bekle, bir ileriye çık inan biz de yorulduk. Bu kadar fedakarlıklara rağmen bunun karşılığında puanların alınamaması tüm taraftarlarımız gibi biz de üzdü, yıprattı ve yordu. Ama hiç önemli değil. Yine de son maça kadar mücadelemiz devam edecek. Allah'ın izniyle son maçtan önce de bu ligde kalışımız garantilenecek ama bu eziyeti hep birlikte çekeceğiz. Sonunda da gülen taraf biz olacağız."

Gazetecilerin teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun oyuncu tercihlerine ilişkin sorusu üzerine Tokgöz, hocanın beyefendiliğiyle, karakteriyle, oyuncularla ilgilenişiyle, davranış şekilleriyle çok beğenildiğini ve bunu takdir ettiğini dile getirdi.

Futbol şansının da hocanın yanında olmasını çok istediğini kaydeden Tokgöz, "Yine beraberlikle gidiyoruz. Bakalım, inşallah iyi olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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