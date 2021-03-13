Mustafa Tokgöz: "Bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık"
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Mustafa Tokgöz: "Bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık"

13.03.2021 21:46 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:52

- Mustafa Tokgöz: "Bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık" Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Bunu hakemlere mal edemeyiz.

- Mustafa Tokgöz: "Bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık"

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz:

"Bunu hakemlere mal edemeyiz. Biz oynayamadık, yenildik"

KAYSERİ - Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 3-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu maça ciddi şekilde inanarak çıktık ama bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına konuşan Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Bu maça ciddi şekilde inanarak çıktık ama bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık. 0-0'ken kaçırdığımız yüzde yüzlük karşı karşıya bir pozisyonumuz var. Devamında da bir gol yedik. Hakem olayına gelince sadece ve sadece benim görüşüm ve Kayserispor olarak eski hakemlerden oluşan bir tanesi de yabancı olmak üzere 6 kişilik bir hakem heyeti kurduk. Sadece maçlarımızda verilen kararların bize raporunu iletiyorlar. Bu maçta da raporumuz geldi. Tartışılan bir kırmızı kart pozisyonu var ama hakem heyetimiz bunun asla kırmızı kart olmayacağını söyledi. Halis Özkahya'nın yönetimine de baktığımız zaman gördüğünü vermeye çalışan bir hakem olduğunu gördük. Bir yabancı hakemin çıkmayan toptan taç ve devamında da yediğimiz bir gol var ama bunu açıkçası hakemlere mal edemeyiz. Biz oynayamadık, yenildik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Tokgöz: 'Bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık'
Mustafa Tokgöz: 'Bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık'
Mustafa Tokgöz: 'Bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık'
Mustafa Tokgöz: 'Bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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