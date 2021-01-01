Mustafa Tohma kimdir? Mustafa Tohma kaç yaşında ve nereli?

Uzun zamandır adı Seren Serengil ile anılan Mustafa Tohma internette ve sosyal medyada ilgi odağı oldu! Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma kimdir? Mustafa Tohma kaç yaşında ve nereli? soruları araştırılmaya başladı. İşte cevapları!

Mustafa Tohma, bir süredir Seren Serengil ile anılıyordu. Son olarak çiftin beraber fotoğraf atmasının ardından internette ve sosyal medyada Mustafa Tohma kimdir? Mustafa Tohma kaç yaşındadır? ve Mustafa Tohma nerelidir? soruları araştırılmaya başlandı. İşte cevapları!

MUSTAFA TOHMA KİMDİR?

Mustafa Rahman Tohma, 6 Kasım 1982 yılında Antakya'da dünyaya geldi. Mustafa Tohma 38 yaşındadır ve Antakyalıdır.

Mustafa Tohma, aile mesleği olan olan çiftçilik yapmaktadır. Ziraat Fakültesi mezunu Mustafa Rahman Tohma, çiftçidir. Mısır, buğday, hayvan yemi gibi ürünler üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda birkaç defa modellik de yapmıştır fakat asıl mesleği olan çiftçiliği sürdürmektedir.