Mustafa Taş kimdir, kaç yaşında? Mustafa Taş biyografisi!

İbo Show konukları arasında yer alan Mustafa Taş'ın hayatı merak ediliyor. Müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla gündeme gelen Mustafa Taş kimdir? Mustafa Taş kaç yaşında, nereli? Mustafa Taş hayatı ve biyografisi nedir?

İbo Show konukları arasında yer alan Mustafa Taş'ın hayatı merak ediliyor. Müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla gündeme gelen Mustafa Taş kimdir? Mustafa Taş kaç yaşında, nereli? Mustafa Taş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MUSTAFA TAŞ KİMDİR?

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan Mustafa Taş aslen Ankaralı'dır. Mustafa Taş, Sincanlı memur bir babanın Sincan'da doğup büyüyen, küçük yaşlarda saz ile tanışan ve daha sonra da sanatını geliştirerek topluma faydalı eserler kazandırma gayreti içerisinde olan biridir. Müziğe ilk olarak 6 yaşında babasının doğum günü hediyesi olarak aldığı bağlama ile başlar. Mustafa Taş, 2009 yılında yaptığı ilk albümü Atamın Seymenler'dir.

Mustafa Taş, 2000 yılında 7-8 arkadaşıyla 'Grup Öykü'yü kurmuştur. Türkü okurken utandığı için grupta sadece saz çalmıştır. Daha sonralarda grup dağıldığı ve tek kaldığı için sahneye çıktığı yerlerde türkü söylemeye başlamıştır. Mustafa Taş, ilk albümü 'Atamın Seymenleri'ni 2009 yılında çıkarmıştır. 2012 senesinde çıkarmış olduğu Dost Kazığı isimli albüm ile büyük çıkış yakalamış ardından Ankara kültürünü önemli mecralara taşımış ve geniş kitlelere ulaşmıştır.

2013-2015 yılları arasında "Oturak Alemi" isimli televizyon programıyla ekranlarda boy göstermiş ve iki yıl boyunca dinleyenlerine aynı ekrandan ulaşmaya devam etmiştir. Müzik Kariyerinin en iyi çıkışını 2015 yılında yakalamış ve Türkiye'nin en önemli sahnelerinde konser vererek müziğini daha geniş kitlelere ulaştırmıştır. 3 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen Mustafa Taş doğma büyüme Ankara Sincan'lı, baba tarafından aslen Yozgat'lıdır. 27 Nisan 2016 yılında Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'nda Aysun Bahar ile evlenmiştir.